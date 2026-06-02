Στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου σήμερα το απόγευμα η κηδεία της Κατερίνα Ζιαζιά

Έφυγε χθες απο τη ζωή, στα 62 της χρόνια, η διευθύντρια του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας Κατερίνα Ζιαζιά, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους της.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 5 το απόγευμα, από το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης στο Γηροκομείο Λάρισας. Συγγενείς και φίλοι καλούνται να παραστούν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Την εκλιπούσα αποχαιρετούν ο σύζυγός της Ηλίας Σουφλιάς, τα παιδιά της Αλέξανδρος, Σοφία και Αγγελική – Γεωργία, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 4.30 μ.μ., ενώ, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν ως ενίσχυση στο Γηροκομείο Λάρισας.

