Στο ΠΓΝΛ 41χρονος ναύτης που τραυματίστηκε από πτώση – Εκτελούσε εργασίες σε πλοίο στην Αλόννησο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 41χρονος ναύτης σήμερα το μεσημέρι στην Αλόννησο, πέφτοντας από ύψος στη διάρκεια εργασιών στο πλοίο Super Star II και αυτή την ώρα διακομίζεται με ελικόπτερο στη Λάρισα, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο ναύτης, έπεσε από ύψος 6-7 μέτρων, ενώ έκανε εργασίες στο πλοίο, που παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, παραλήφθηκε ελικόπτερο του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε από την Αθήνα και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα διακομίστηκε με το ελικόπτερο στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η βλάβη στο πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Βόλος – Σποράδες παρουσιάστηκε όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.

Το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι της Αλοννήσου από τις 13.00, η βλάβη αποκαταστάθηκε το πλοίο απέπλευσε για τον Βόλο στις 18.15.

