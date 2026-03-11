Στο Πειθαρχικό στέλνει δυο δασκάλες η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δύο δασκάλες δημοτικού σχολείου στη Λάρισα παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με την κατηγορία της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς» και της «κακόβουλης κριτικής προς την προϊσταμένη αρχή». Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς συνδέεται –σύμφωνα με πληροφορίες– με υπηρεσιακή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση διδακτικών ωρών στο σχολείο όπου υπηρετούν.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, οι δύο εκπαιδευτικοί φέρονται να εξέφρασαν έντονη διαφωνία για διοικητική απόφαση που αφορούσε την αφαίρεση διδακτικών ωρών από τις τάξεις τους, γεγονός που –κατά τον Σύλλογο– μετατράπηκε σε πειθαρχικό ζήτημα. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για «ποινικοποίηση της παιδαγωγικής και υπηρεσιακής διαφωνίας», ζητώντας την άμεση ανάκληση της διαδικασίας.

Για το θέμα έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στις δύο δασκάλες. Παράλληλα, τονίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να συνδέουν την υπόθεση με περιστατικό εντός της σχολικής τάξης ή με συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν περισσότερες διευκρινίσεις τόσο από τη διοίκηση της εκπαίδευσης όσο και από τους εκπαιδευτικούς φορείς.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

*Φωτό αρχείου