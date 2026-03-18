Στο πόδι βρίσκονται οι ταξιτζήδες της Λάρισας, έκτακτη γενική συνέλευση και απεργία

Σε νέα κινητοποίηση ο κλάδος των Ταξί στη Λάρισα ενόψει του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των μεταφορών» που βρίσκει τους ιδιοκτήτες των Ταξί ριζικά αντίθετους.

Σε ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Λάρισας προαναγγέλεται απεργία την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.

«Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ολομέτωπη και ανηλεή επίθεση. Η κυβέρνηση, μέσω του νομοσχεδίου-έκτρωμα «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των μεταφορών», επιχειρεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον κλάδο μας. Στόχος τους δεν είναι ο εκσυγχρονισμός, αλλά ο αφανισμός του επαγγελματία αυτοκινητιστή προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και των ιδιωτικών συμφερόντων.

Μεθοδεύουν την εξαθλίωσή μας, μετατρέποντας το Ταξί σε «φτωχό συγγενή» των μεταφορών, την ώρα που στρώνουν το χαλί στα Ε.Ι.Χ. να κλέβουν απροκάλυπτα το μεταφορικό μας έργο. Δεν θα τους περάσει! Απαντάμε με τον μόνο τρόπο που καταλαβαίνουν: ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.

Απαιτούμε άμεσα την απόσυρση και τροποποίηση των άρθρων που αφανίζουν το Ταξί:

* ΑΡΘΡΟ 41 – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Απαιτούμε την επαναφορά του ποινικού μητρώου ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και όχι δικαστικής. Πρόκειται για μια «επαγγελματική θανατική καταδίκη» που στερεί το δικαίωμα στην εργασία από χιλιάδες συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και για παραπτώματα που έχουν παραγράφει.

Καταγγέλλουμε, παράλληλα, την απαράδεκτη προσθήκη της «παρακώλυσης συγκοινωνιών» στα αδικήματα που στερούν την ειδική άδεια. Πρόκειται για ξεκάθαρο χτύπημα στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίωμα στην απεργία. Θέλουν να μας φιμώσουν, απειλώντας μας με οριστική απώλεια της εργασίας μας αν τολμήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας στον δρόμο.

* ΑΡΘΡΟ 52 – ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Απαιτούμε διακριτό ρόλο μεταξύ Ε.Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ. Ζητάμε ελάχιστη μίσθωση 3 ωρών (120€) για την ηπειρωτική Ελλάδα και ελάχιστο χρόνο προκράτησης 120 λεπτά (2 ώρες) για όλη την επικράτεια. Καμία υποχώρηση στην απαίτηση για ειδική σήμανση εντός των οχημάτων Ε.Ι.Χ. που να ενημερώνει τον επιβάτη για την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης.

* ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ: Καμία ανοχή στην υποκλοπή του μεταφορικού έργου. Να παραμείνουν οι ποινές για τα Ε.Ι.Χ. όπως ίσχυαν. Απαιτούμε την επιβολή των προστίμων (800€) και την αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 20 ημέρες σε κάθε περίπτωση παρανομίας.

* ΑΡΘΡΟ 67 – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Απαιτούμε οριζόντια παράταση της υποχρεωτικότητας τουλάχιστον έως το 2035 για όλη την Ελλάδα. Η βίαιη μετάβαση χωρίς επαρκείς υποδομές φόρτισης στις πιάτσες και χωρίς πραγματική ενίσχυση από την πολιτεία είναι καταστροφική. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι ανύπαρκτο και οι αυτοκινητιστές δεν θα γίνουμε τα πειραματόζωα μιας εγκληματικής νομοθέτησης.

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

* ΑΠΕΡΓΙΑ: Από την Τετάρτη 18/03 και ώρα 15:00 έως την Παρασκευή 20/03 στις 05:00 το πρωί.

* ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Την Τετάρτη 18/03 και ώρα 19:30 στο κέντρο «Σπήλιος» (1ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας). Η παρουσία ΟΛΩΝ είναι απαραίτητη για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

* ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ: Προκηρύσσουμε ΑΠΕΡΓΙΑ τη μέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Συνάδελφε,

Η αδιαφορία είναι συνενοχή. Αν δεν παλέψουμε σήμερα για το επάγγελμα μας, αύριο θα είμαστε θεατές στον αφανισμό μας. Κανένας δεν περισσεύει. Δίνουμε δυναμικό παρόν στη Γενική Συνέλευση και στην Απεργία!

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!»