Στο Σαραντάπορο η γέννηση ενός ακόμα μωρού με τη φροντίδα της ΟΛΥΜΠΟΣ και της HOPEgenesis

Η συνεργασία της γαλακτοβιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ με τον οργανισμό HOPEgenesis συνεχίζει να αποδίδει καρπούς στην Ορεινή Ελασσόνα, δίνοντας ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.

Η HopeGenessis ανακοίνωσε την έλευση στον κόσμο ενός ακόμα παιδιού: “Καλωσορίσαμε ακόμα ένα μωράκι στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. Ο μικρός γεννήθηκε στο Ιασώ Θεσσαλίας (@iaso_thessalias). Ευχαριστούμε από καρδιάς την εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ που, μέσω του προγράμματος «ΟΛΥπαιδιά», στηρίζει τις οικογένειες των ορεινών περιοχών του Δήμου Ελασσόνας”.

Η άφιξη του ….πελαργού για μια ακόμα φορά στην δυσπρόσιτη ορεινή Λάρισα επιβεβαιώνει τη σταθερή ροή νέων γεννήσεων στην περιοχή.

Το πρόγραμμα «ΟΛΥπαιδιά», που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, καλύπτει πλήρως τα έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού για γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά του Δήμου Ελασσόνας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

Από την έναρξη της συνεργασίας το 2021 έως σήμερα έχουν γεννηθεί δεκάδες παιδιά στην Ορεινή Ελασσόνα με τη στήριξη της δράσης, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση περιοχών που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν έντονο δημογραφικό μαρασμό.

Η πρωτοβουλία της ΟΛΥΜΠΟΣ θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης ιδιωτικού τομέα και κοινωνικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας και την επαναφορά της ζωής σε ακριτικές κοινότητες.

