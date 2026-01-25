Στο σκαμνί για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ γιατροί από Λάρισα και Βόλο

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν αύριο Δευτέρα γιατροί από τον Βόλο και τη Λάρισα ανάμεσα σε άλλους κατηγορούμενους που ξεπερνούν τους 20 πανελλαδικά, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση.

Με βάση αυτές τις ψευδείς βεβαιώσεις εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών με ιατρικό υλικό, πέτυχαν εν μέσω πανδημίας να ζημιώσουν τον ΕΟΠΥΥ πολλές χιλιάδες ευρώ, ίσως και εκατοντάδες.

Δύο άτομα είχαν προφυλακιστεί μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την παραπομπή των βασικών κατηγορουμένων στον ανακριτή, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η ανάκριση σύμφωνα με πηγές ερευνά αν υπάρχει το ενδεχόμενο σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βαθμό πλημμελήματος κατηγορούνται συνολικά πάνω από 20 γιατροί και εκπρόσωποι εταιρειών και κάποιοι από τους κατηγορούμενους ενδέχεται, ανάλογα με την πορεία που θα έχουν οι πλημμεληματικές δίκες, να κληθούν σε απολογία στον ανακριτή.

Οι γιατροί λένε ότι είναι αθώοι. Την περίοδο από το 2019-2020 εν μέσω υγειονομικής κρίσης τους επισκέπτονταν στα ιατρεία ιατρικοί επισκέπτες ως εκπρόσωποι εταιρειών και ζητούσαν τη συνταγογράφηση υλικού σε ασθενείς που υποτίθεται ότι έχρηζαν ανάγκης.

Λόγω των απαγορευτικών μέτρων στις μετακινήσεις αλλά και το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν ενώ ο κορονοϊός «κάλπαζε» έλεγχαν το σύστημα, διασταύρωναν ότι οι ασθενείς έχρηζαν του υλικού που αιτούνταν οι ιατρικοί επισκέπτες και προχωρούσαν στη συνταγογράφηση.

Εντούτοις, από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι κάποιοι από τους ασθενείς στους οποίους γίνονταν οι συνταγογραφήσεις δεν ήταν πραγματικοί ασθενείς, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους ήταν καταχωρημένα στο σύστημα.

Για κάποιοι λόγο οι ιατρικοί επισκέπτες γνώριζαν τα στοιχεία μαϊμού ασθενών που είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα και ζητούσαν τις συνταγοραφήσεις. Στην ΗΔΙΚΑ στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης των ιατρών, οι επίμαχοι ασθενείς φαινόταν να έχουν προμηθευτεί ξανά στο παρελθόν το επίμαχο ιατρικό υλικό.

Κάποιοι από τους γιατρούς είναι αθώοι και εξαπατήθηκαν, τονίζεται σχετικά. Κάποιοι άλλοι όμως δεν αποκλείεται να προκύψει ότι συνεργάστηκαν για την απάτη. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να βεβαίωναν κατ’ επανάληψη ψευδή περιστατικά ως πραγματικά.

Eπίσης, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι από τις παράνομες συνταγογραφήσεις κάποιοι από τους κατηγορούμενους επωμίστηκαν μικρά ποσά ενώ άλλοι πολλών χιλιάδων ευρώ.

Πρόκειται για χρήματα με τα οποία ζημιωνόταν ο ΕΟΠΥΥ μέχρι που η ζημία έφτασε να είναι δεκάδων χιλιάδων ευρώ και δεν αποκλείεται να είναι και μεγαλύτερη καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, ήχησε συναγερμός και άρχισαν να γίνονται έρευνες.

Οι γιατροί κατηγορούνται ότι με περισσότερες πράξεις που συνιστούν τέλεση του ίδιου εγκλήματος τυγχάνοντας υπάλληλοι βεβαίωναν ψευδή περιστατικά που μπορούσαν να έχουν έννομες συνέπειες.

Ως γιατροί Δημοσίων Νοσοκομείων ή συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ συμπλήρωναν συνταγές στις οποίες βεβαίωναν ψευδώς ότι ασθενείς είχαν δήθεν την ανάγκη υγειονομικού υλικού.

Από την πλευρά τους ακόμη υποστηρίζοντας ότι δεν βεβαίωναν ψευδή περιστατικά αλλά αληθή, λένε με έμφαση ότι στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ υπήρχαν στοιχεία για τους επίμαχους ασθενείς ότι έχρηζαν του επίμαχου υλικού, ενώ υπήρχε ιστορικό και από άλλες συνταγογραφήσεις.

Επισημαίνουν επιπρόσθετα ότι λόγω της πανδημίας οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έστελναν στα ιατρεία συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η ανάκριση της υπόθεσης έχει πάρει παράταση. Η υπόθεση των γιατρών που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος δεν έχει παραγραφεί παρά τη συμπλήρωση 5ετίας καθώς είχε ασκηθεί ποινική δίωξη.

Κατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)