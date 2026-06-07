Στον λόφο του Φρουρίου χτυπά η καρδιά της Λάρισας τα καλοκαιρινά βράδια – πόλος έλξης η δροσιά και τα καταστήματα

Τα καλοκαιρινά βράδια στη Λάρισα έχουν το δικό τους σημείο αναφοράς και αυτό δεν είναι άλλο από τον λόφο του Φρουρίου, την Ακρόπολη της Λάρισας. Στην πιο ζωντανή γωνιά της πόλης, μικροί και μεγάλοι δίνουν καθημερινά ραντεβού για στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και παρέας κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Τα καταστήματα της περιοχής γεμίζουν από νωρίς με κόσμο που επιλέγει να απολαύσει τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό του σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζωντάνια και θετική ενέργεια. Οι παρέες, οι οικογένειες και οι επισκέπτες δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τα τραπεζάκια να γεμίζουν και τους δρόμους να σφύζουν από ζωή.

Το Φρούριο αποτελεί διαχρονικά το αγαπημένο σημείο συνάντησης των Λαρισαίων, συνδυάζοντας την ιστορική ταυτότητα της περιοχής με τον σύγχρονο τρόπο διασκέδασης. Μουσικές, χαμόγελα και καλή διάθεση συνθέτουν το σκηνικό κάθε βράδυ, αποδεικνύοντας πως η καρδιά της νυχτερινής ζωής της Λάρισας χτυπά δυνατά στον λόφο.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr