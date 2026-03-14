Στο 1-1 η ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Aktor – μια ισοπαλία που μοιάζει με νίκη

ΑΕΛ Novibet και Asteras AKTOR «μονομάχησαν» στο χορτάρι της «AEL FC Arena» για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος για τους φιλοξενούμενους με άψογη εκτέλεση φάουλ, ενώ ο Σαγάλ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις αρχές του δεύτερου μέρους διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας η ΑΕΛ Novibet και στο +5 από τον σημερινό της αντίπαλο.

Το ματς



Η ΑΕΛ Novibet μπήκε «φουριόζα» στην αναμέτρηση, ψάχνοντας από τα πρώτα λεπτά το γκολ, φτάνοντας σε δύο στιγμές πολύ κοντά. Στο 3′ ο Σαγάλ με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ… ανάγκασε τον Χατζηεμμανουήλ να κάνει μια τρομερή επέμβαση για να κρατήσει το μηδέν.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός των «βυσσινί» έκανε ένα γύρισμα από τα αριστερά μετά από συνεργασία με τον Κακουτά και τη μπάλα να βρίσκει στον Τριανταφυλλόπουλο και να περνά πάνω από την εστία.

Στο 15′ ήταν η σειρά του Όλαφσον να απειλήσει για την ΑΕΛ, με το σουτ του Ισλανδού να περνά ελάχιστα πάνω από την εστία.

Οι Αρκάδες μετά το δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων προσπάθησαν να «παγώσουν» τον ρυθμό και το κατάφεραν, παίρνοντας και αυτοί κάποια μέτρα στο γήπεδο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις για την εστία του Αναγνωστόπουλου αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Η μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη



Αυτό δεν κράτησε για πολύ ωστόσο, καθώς στο 34′ η ΑΕΛ είχε ακόμη μία μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τη μπάλα να φτάνει στον Σουρλή μετά από σουτ του Φερίγκρα και κόντρες σε σώματα αλλά εν τέλει έφυγε λίγο πάνω από την εστία. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Ατανάσοφ δοκίμασε τον Χατζηεμμανουήλ με μακρινό σουτ, με τον Έλληνα γκολκίπερ να ανταποκρίνεται ξανά.

Έκανε αυτό που ξέρει καλά ο Μπαρτόλο



Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, οι Αρκάδες απείλησαν με σέντρα του Μπαρτόλο και κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου όμως η μεγάλη στιγμή ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Αργεντίνος κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο και με άψογη εκτέλεση έβαλε στα δίχτυα και τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Ισοφάρισαν από την άσπρη βούλα οι «βυσσινί»



Χωρίς να έχει την ίδια εικόνα με το ξεκίνημα του πρώτου μέρους, η ΑΕΛ Novibet βρήκε το γκολ της ισοφάρισης από την άσπρη βούλα με τον Σαγάλ. Ο Σουρλής με ωραίο πάρσιμο μπήκε στη περιοχή, όπου ο Αλάγκμπε με άτσαλο μαρκάρισμα έστειλε στα… έντεκα βήματα τους «βυσσινί». Ο αρχηγός δεν αστόχησε, κάνοντας το 1-1.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ήρθε ακόμη μία τεράστια φάση για την ΑΕΛ, με τον Μασόν να εξαπολύει ένα «κεραυνό» από πολύ πλάγια θέση και τη μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο αγώνας συνεχίστηκε με πολλές διακοπές και λίγες φάσεις και από τις δύο ομάδες με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο 1-1 έως το τέλος του αγώνα.

ΑΕΛ Novibet – Asteras AKTOR 1-1

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87′ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Σουρλής (82′ Πέρεζ), Ατανάσοφ (70′ Ναόρ), Κακουτά (70′ Πασάς), Τούπτα (87′ Μούργος), Σαγάλ.

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71′ Λάσκαρης), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο (87′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (66′ Κετού), Οκό (87′ Μακέντα).

monobala.gr Νίκος Παπαχρήστος