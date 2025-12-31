Στρατηγικός επενδυτής στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας;

Στις 15 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η Εκτελεστική Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις προϋποθέσεις μετατροπής των συνεταιριστικών τραπεζών σε Ανώνυμες Εταιρείες, γράφει το newmoney.gr. Ουσιαστικά η ΤτΕ έδωσε πράσινο φως στις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες (Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων, Ηπείρου) να αποκτήσουν πανελλαδική άδεια εφόσον διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 18 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, με βάση την Πράξη του Διοικητή, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα ίδια κεφάλαιά τους το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2026 και φυσικά να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μετατροπής τους σε Ανώνυμες Εταιρείες για να προσελκύσουν επενδυτές. Με άλλα λόγια να βρουν λεφτά (αν δεν έχουν). Εδώ είναι τα δύσκολα, και ειδικά αν μια τράπεζα είναι φορτωμένη με κόκκινα δάνεια.

Η είδηση είναι «κρυμμένη» λίγο παρακάτω: «Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Συνεταιριστική Θεσσαλίας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην είσοδο στρατηγικού επενδυτή». Αυτό γράφτηκε το πρωί της Τετάρτης (31 Δεκεμβρίου 2025) αλλά δεν διαψεύστηκε από την τράπεζα…

Κώστας Τόλης, thessaliaeconmy.gr