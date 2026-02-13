Στροφή των Ελληνικών νοικοκυριών στην ιδιωτική εκπαίδευση και Υγεία δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Τη στροφή των ελληνικών νοικοκυριών στην ιδιωτική εκπαίδευση και ιδιωτική υγεία, που ορισμένες φορές υπαγορεύεται από τις όχι ιδανικές συνθήκες που επικρατούν στα αντίστοιχα δημόσια συστήματα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025. Από την άλλη, σε πιο «παραδοσιακούς» κλάδους, όπως το εμπόριο, η μεταποίηση και η εστίαση, καταγράφηκε οριακή αύξηση του τζίρου και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και υποχώρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος του συνόλου των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 492,96 δισ. ευρώ έναντι 484,46 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας

αύξηση 1,6%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 11,2%, και του τομέα Εκπαίδευση, κατά 8,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 11,6%.

Ο κλάδος με τον μεγαλύτερο τζίρο, αυτός του εμπορίου, είχε συνολικές πωλήσεις 181,33 δισ. ευρώ, ενισχυμένος μόλις κατά 1% σε σύγκριση με το 2024, αύξηση που σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται και με την αύξηση των τιμών και όχι εξ ολοκλήρου με την ενίσχυση της ζήτησης. Σημειώνεται ότι ο κλάδος του εμπορίου –χονδρικού και λιανικού– αντιστοιχεί στο σχεδόν στο 37% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος από πλευράς τζίρου, η μεταποίηση, κατέγραψε επίσης μικρή ενίσχυση των εσόδων, κατά 1,7%, στα 97,24 δισ. ευρώ το 2025 από 95,60 δισ. ευρώ το 2024. Από τον κλάδο της μεταποίησης προέρχεται το 19,6% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων.

Στασιμότητα παρατηρήθηκε στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, με τον τζίρο του να διαμορφώνεται το 2025 στα 22 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Πρόκειται για κλάδο με συμβολή 4,6% στον συνολικό τζίρο, αλλά με μεγαλύτερη στην απασχόληση, άμεση και έμμεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση, ο τζίρος της οποίας διαμορφώθηκε το 2025 σε 850,06 εκατ. ευρώ από 780,36 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εξέλιξη συνδέεται τόσο με τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, όσο κυρίως με τη μεγάλη αύξηση των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία.

Τέλος, στον κλάδο της υγείας ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 3,75 δισ. ευρώ από 3,51 δισ. ευρώ το 2024.

