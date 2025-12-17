Συμμαχία για την αγροδιατροφική ταυτότητα της Θεσσαλίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θεσμική συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας (Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας), με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου συνεργασίας για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων κ.κ. Χρήστος Γιακοβής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Δημήτριος Παπαλέξης.

Παρόν ήταν επίσης ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Σωτήρης Ξύδης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τα Επιμελητήρια συμφώνησαν ομόφωνα στη συμμετοχή τους στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναγνωρίζοντας τον νέο αυτό φορέα ως καίριο εργαλείο επιτάχυνσης της ανάπτυξης, της διασύνδεσης και της εξωστρέφειας της θεσσαλικής οικονομίας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σύμπραξης, ενισχύοντας τη θεσμική της ισχύ και την αντιπροσωπευτικότητά της.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο κενό στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι η συγκρότηση μιας ενιαίας αγροδιατροφικής ταυτότητας, που θα συνδέει την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση, το εμπόριο, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη γαστρονομία. Η ομόφωνη στήριξη των Επιμελητηρίων επιβεβαιώνει ότι η Θεσσαλία μπορεί να προχωρήσει συντονισμένα και με κοινό όραμα.»

Από την πλευρά του, ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠεριφερειακόςΣύμβουλος κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος, υπογράμμισε:

«Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί τη μετάβαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης από τον σχεδιασμό στην πράξη. Η συμμετοχή των Επιμελητηρίων δημιουργεί μια ισχυρή “ομπρέλα προστασίας και ανάπτυξης” για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενισχύοντας τη διασύνδεση της παραγωγής με την αγορά, την καινοτομία και τη διεθνή προβολή των θεσσαλικών προϊόντων.»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η ανάγκη συστηματικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και Επιμελητηρίων, με έμφαση:

στη δημιουργία ισχυρών συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφής, πολιτισμού, τουρισμού και γαστρονομίας,

στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των θεσσαλικών προϊόντων,

και στη στήριξη των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας καθιερώνεται πλέον ως κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ θεσμών, παραγωγών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού μοντέλου για τη Θεσσαλία.