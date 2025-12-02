Συμφωνούν με Κουρέτα οι θεσσαλοί κτηνίατροι και προτείνουν εμβολιασμό

Π. Σταμόπουλος « Η εκρίζωση απέτυχε. Η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός»

Για το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την ανάγκη χάραξης ενός ενιαίου μετώπου στρατηγικής και πίεσης για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς συζήτησαν οι Θεσσαλοί κτηνίατροι με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα, στη συνάντησή τους που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στο κτίριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

Οι εκπρόσωποι του παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ. Παύλος Σταμόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου, και ο Γιάννης Λυτροκάπης, μέλος του ΔΣ, έθεσαν στον κ. Δημήτρη Κουρέτα τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους με αφορμή την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης με την οποία προτάσσουν μία ενιαία στρατηγική εμβολιασμού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εστίασαν σε δύο σημαντικά σημεία. Αφενός στην ανάγκη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατ΄ επέκταση η κυβέρνηση στο σύνολο της, να καθορίσει ρητά το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε ως προς τη νόσο της ευλογιάς, και δη να αναφερθεί επίσημα (αν) ότι είμαστε ήδη σε ενδημικό στάδιο. Αφετέρου να ασκηθεί πίεση στο Υπουργείο να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, καθώς η προσπάθεια εκρίζωσης της νόσου ουσιαστικά έχει αποτύχει.

«Έχουμε περάσει εδώ και καιρό στο επόμενο στάδιο και δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το παραδεχόμαστε. Τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της νόσου είναι γνωστά… εκρίζωση, που περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας σε συνδυασμό με την τήρηση υγειονομικών μέτρων και εφόσον όλα αποτύχουν εμβολιασμός με συγκεκριμένη και ενιαία εμβολιαστική στρατηγική. Τα εργαλεία είναι συγκεκριμένα, όπως καθορισμένες είναι και οι φάσεις της επιζωοτίας στις οποίες βρισκόμαστε, σύμφωνα με την επιδημιολογική μελέτη» σχολίασε ο κ. Λυτροκάπης.

Προς επίρρωση, ο κ. Σταμόπουλος δήλωσε πως «το πρωτόκολλο της εκρίζωσης που αρχικά επιλέχθηκε δεν ήταν λάθος, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και για αυτό απέτυχε. Μπορεί πέρυσι το αντίστοιχο πρωτόκολλο με την πανώλη να λειτούργησε, αλλά μιλάμε για μια τελείως διαφορετική νόσο· η ευλογιά δεν είναι σαν την πανώλη που ως νόσος βοηθά και ανταποκρίνεται σε προγράμματα εκρίζωσης».

Η εκτίμηση όλων δε, συγκλίνει στο γεγονός ότι την άνοιξη του 2026 αναμένεται μια μεγάλη έκρηξη στην διασπορά της νόσου. «Δεν έχει γίνει αντιληπτό τι πρόκειται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες αν δεν προχωρήσουμε σε οριζόντιους εμβολιασμούς!» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας. Παράλληλα σχολιάστηκε ότι ήδη κυκλοφορούν παράνομα εμβόλια και κάποια κοπάδια έχουν εμβολιαστεί, συμφώνησαν δε μεταξύ τους ότι το πρόβλημα με τα παράνομα εμβόλια είναι μεγαλύτερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε… «Οι κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν τι είδους εμβόλιο έχουν κάνει, αν και πότε χρειάζεται επανάληψη, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα· δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει να εμβολιαστούν τα νεογνά» επισήμανε ο κ. Λυτροκάπης.

Τα διαχρονικά προβλήματα της κτηνοτροφίας τέθηκαν για ακόμη φορά επί τάπητος και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εμπλακεί ενεργά και ο ιδιωτικός τομέας. «Είναι απορίας άξιο γιατί δεν εφαρμόζεται ο ψηφισμένος ήδη νόμος για τον κτηνίατρο εκτροφής αλλά και για ποιο λόγο δεν γίνεται ευθαρσώς δημόσιος λόγος περί αυτού από κανέναν φορέα» σχολίασε ο κ Σταμόπουλος.

Απερχόμενος από τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα ο πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κ. Παύλος Σταμόπουλος δήλωσε: «Πριν από δύο εβδομάδες περίπου το Παράρτημα Θεσσαλίας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου έλαβε ομόφωνη απόφαση για την υιοθέτηση μιας ενιαίας εμβολιαστικής στρατηγικής στο θέμα της ευλογιάς. Θεωρούμε πως τα μέτρα που αφορούν στην εκρίζωση της νόσου απέτυχαν ή έστω δεν εφαρμόστηκαν όπως θα έπρεπε για την εκρίζωση της νόσου. Επίσης, στο στάδιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή θεωρούμε πως επιβάλλεται να εφαρμοστεί ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα ώστε να είμαστε σε θέση να προστατέψουμε τα κοπάδια μας. Η συζήτηση με τον Περιφερειάρχη ήταν πολύ γόνιμη, μιας και ο ίδιος έχει κρούσει καμπανάκι κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα εδώ και καιρό».