Συναγερμός για το υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλία – Εννέα προτάσεις από την Περιφερειακή Αρχή και κάλεσμα συστράτευσης προς τους φορείς

Την επίσημη παρέμβαση της Περιφέρειας σε μια στρατηγική που θα επηρεάσει τις επόμενες δεκαετίες τη Θεσσαλία και αφορά το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, το οποίο τελεί υπό δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου γνωστοποίησε με ομιλία του σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Δημ. Κουρέτας ανέπτυξε το εξειδικευμένο μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί και που επιβάλλει να μετράμε το νερό πριν αποφασίσουμε, να εξοικονομούμε πριν ζητήσουμε νέο νερό, να αποθηκεύουμε χωρίς να καταστρέφουμε, να αδειοδοτούμε γρήγορα χωρίς να ακυρώνουμε την περιβαλλοντική προστασία, να συντηρούμε ό,τι κατασκευάζουμε και να δημοσιοποιούμε ό,τι υλοποιούμε. Ο κ. Κουρέτας κάλεσε τους δήμους, τους αγρότες, τα Επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια, τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο και όλους τους χρήστες του νερού να στηρίξουν μια κοινή, τεκμηριωμένη διεκδίκηση, με βάση τους 9 άξονες που επεξεργάστηκε η περιφερειακή αρχή.

«Ζητούμε από την Εθνική Στρατηγική να καταστήσει τη Θεσσαλία την πρώτη περιφέρεια εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με πόρους, κανόνες, χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί αυτό οφείλουμε στους πολίτες, στον παραγωγικό κόσμο και στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Το Σχέδιο συζητήθηκε σε κλίμα προβληματισμού και από τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, με κριτική στάση απέναντι στην Κυβέρνηση και τον ΟΔΥΘ, ενώ παρέμβαση στο ίδιο μήκος έγινε και από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Λιακούλη. Τη στήριξη όλων ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες πλήρους λειτουργίας του ΟΔΥΘ ζήτησε ο παριστάμενος πρόεδρος του Οργανισμού Νίκος Δέρκας.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε πως η πραγματικότητα δεν επιτρέπει άλλη αναβολή γιατί στην Θεσσαλία μόλις περίπου ένα στα τρία επιφανειακά υδατικά συστήματα επιτυγχάνει καλή οικολογική κατάσταση. Η Περιφέρεια βρίσκεται αντιμέτωπη με λειψυδρία, υποβάθμιση των υδροφορέων και καταστροφικές πλημμύρες και αυτό είναι αποτέλεσμα δεκαετιών με απολήψεις χωρίς πλήρη μέτρηση και έλεγχο κι άλλες πρακτικές που πρέπει να τελειώσουν με κανόνες που ισχύουν για όλους.

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν – έχουμε ήδη δημιουργήσει βάση εφαρμογής

Εκπονούνται τα επιχειρησιακά σχέδια για τον Πηνειό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου. Στον σχεδιασμό του Πηνειού εφαρμόζεται μια από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αρχές, δηλαδή δίνεται χώρος στον ποταμό, με αναχώματα όπου απαιτούνται, αλλά και με ελεγχόμενες πλημμυρικές ζώνες.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε πως ανανεώθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που συνδυάζει μετεωρολογικά μοντέλα, δεδομένα πεδίου, τηλεμετρικούς σταθμούς και συνεχή έλεγχο των υδρολογικών παραμέτρων. Με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών αναπτύχθηκαν μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για προειδοποιήσεις λίγες ώρες πριν από ένα επεισόδιο και υδρομετεωρολογικές προγνώσεις έως 24-48 ώρες νωρίτερα. Προβλέπεται η προσθήκη δέκα νέων μετεωρολογικών και τεσσάρων νέων υδρολογικών σταθμών.

Στη Λίμνη Κάρλα, σε συνεργασία με τον ΟΔΥΘ, έχει αρχίσει η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου. Η Κάρλα δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί. Η επόμενη φάση πρέπει να είναι ξεκάθαρη: κάθε χρήστης γνωστός, κάθε παροχή αδειοδοτημένη, κάθε κυβικό μετρημένο, σαφής φορέας λειτουργίας και σταθερό σχέδιο συντήρησης. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν επίσης προετοιμάσει παρεμβάσεις με λύσεις βασισμένες στη φύση και τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων, με δυνητική χρηματοδότηση 45–50 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά δεν πρέπει να παραμένουν ασύνδετα έργα και πλατφόρμες. Πρέπει να αναγνωριστούν ως ενιαίο πιλοτικό μοντέλο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής στη Θεσσαλία.

Στη συνέχεια ο κ. Κουρέτας παρουσίασε αναλυτικά τη δέσμη μέτρων που βασίζεται σε 9 σημεία με την ενιαία πρόταση της Θεσσαλίας, από τη στρατηγική στην εφαρμογή.

Η αλήθεια για τον Αχελώο

Με αφορμή την τοποθέτηση του επικεφαλής της «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών» κ. Αγοραστού ότι «ο κ. Κουρέτας ως αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30-11-2020 ψήφισε κατά της μεταφοράς νερού από τον Αχελώο», ο Περιφερειάρχης τον χαρακτήρισε «πολιτικό ψεύτη» και παρουσίασε στο Σώμα τα πρακτικά της επίμαχης συνεδρίασης, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Δημ. Κουρέτας είχε ψηφίσει θετικά για την κατασκευή έργου στη Μεσοχώρα και ταυτόχρονα τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο και τη συνέχιση των έργων που έχουν γίνει στην περιοχή.

Η επίμαχη απόφαση:

Ταυτόχρονα ο κ. Κουρέτας κατηγόρησε τον κ. Αγοραστό ότι η εμμονή του στο σχέδιο μεταφοράς νερού 1,2 δις κ.μ. νερού και όχι τα 250 εκατ κ.μ. νερού που επιδιώκεται σήμερα από τον Αχελώο στον θεσσαλικό κάμπο είναι αυτό που έριξε τη Θεσσαλία στα βράχια και την έκανε ελλειμματική σε υδάτινα αποθέματα.