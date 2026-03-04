Συναγερμός πριν το Πάσχα: Φόβοι για νέα έκρηξη ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. «Δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα» λέει στο «Β» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Αν και η εικόνα της νόσου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, οι ειδικοί φοβούνται και ανησυχούν ότι ένα νέο κύμα ενδέχεται να επηρεάσει τις εκτροφές της Ελλάδας κατά την εορταστική περίοδο.

«Τα κρούσματα θα είναι περισσότερα εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών, αλλά και λόγω των αυξημένων μετακινήσεων των ζώων» επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν σε αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Δεν πρέπει να επαναληφθεί η εκτίναξη κρουσμάτων, όπως πέρυσι μετά το Πάσχα. Για να υπάρχει καθαρή εικόνα με στοιχεία, μέσα σε ενάμιση χρόνο, ήτοι από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.610 εκτροφές, με 479.821 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, δηλαδή από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 11 κρούσματα» σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

«Δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση εν όψει Πάσχα

Γι’ αυτό το υπουργείο προχώρησε στην επιστράτευση στρατιωτικών κτηνιάτρων και εξουσιοδοτημένων ιδιωτών, καθώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι στο πεδίο. Παράλληλα, αναμένεται να προστεθούν νέα εργαστήρια για την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, όπως του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προέδρου της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπου Μπιλλίνη, «δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση εν όψει Πάσχα», καθώς και «καμία ανοχή στην παρανομία, ενώ θα υπάρξουν επιβολές κυρώσεων σε όσους αψηφούν τα μέτρα». Ηδη έχουν σημειωθεί συλλήψεις κτηνοτρόφων που προχώρησαν σε παραβάσεις.

«Δεν θα χάσω τα ζώα μου από την ασιτία»

Ενας από τους κτηνοτρόφους που βρέθηκε στο κρατητήριο μαζί με τον βοσκό του κοπαδιού του ήταν ο Γιώργος Παπαστογιαννούδης, εκπρόσωπος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λάρισας. Οπως εξηγεί ο ίδιος στο «Β», αποφάσισε να πάει τα ζώα του να βοσκήσουν 200 μέτρα έξω από τη στάνη, καθώς οι ζωοτροφές δεν επαρκούν για την επιβίωσή τους. «Εφόσον γλιτώσαμε τα ζώα μας από την ευλογιά, είτε με τύχη είτε με τα μέτρα, θα τα χάσουμε τώρα από την ασιτία» υπογραμμίζει.

Οσον αφορά τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθηθεί η πεπατημένη. «Θα κινηθούμε όπως και τα Χριστούγεννα: με αυξημένους ελέγχους, στενότερη συνεργασία με την Αστυνομία και PCR ελέγχους (σάλιου) στα σφαγεία, μαζί με πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων, ώστε να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει και να μη δώσουμε χώρο στη νόσο να ξαναφουντώσει. Και για να είναι απολύτως καθαρό το πλαίσιο, το ΥΠΑΑΤ θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα, με σαφείς κανόνες, εντατικοποίηση ελέγχων και οδηγίες για κάθε κρίκο της αλυσίδας, ακριβώς για να μην επαναληφθεί η εικόνα που ζήσαμε πέρυσι μετά τις γιορτές» αναφέρει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Με τα συγκεκριμένα μέτρα ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να ταΐσουν τα ζώα τους. «Είναι πλέον καθαρά θέμα επιβίωσης. Ερχονται οι κτηνίατροι εκτροφής στις εγκαταστάσεις μας και λένε ότι τα πρόβατα χρειάζονται περισσότερο φαγητό. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Δεν είναι μόνο ότι δεν βρίσκουμε ζωοτροφές. Υπάρχει και ο φόβος. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι από τα δύο σημεία όπου αγοράζουμε τις τροφές δεν μπορεί να μεταφερθεί ο ιός της ευλογιάς στα κοπάδια; Τα ζώα είναι καταδικασμένα να πεθάνουν από την πείνα» καταγγέλλει από την πλευρά του ο κ. Παπαστογιαννούδης.

