Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ακόμα δύο στελέχη του εργοστασίου Βιολάντα

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου “Βιολάντα” όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Mετά τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», συνελήφθη ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας για την φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ)σε συνεργασία με τους διορισμένους πραγματογνώμονες εντοπίστηκε σε υπόγειο της πτέρυγας παραγωγής όπου σημειώθηκε η έκρηξη, διάτρηση στις σωληνώσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σήμερα άρχισαν οι καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την κοινωνία των Τρικάλων, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου.

Διαρροή προπανίου η πιθανότερη αιτία

Οπως αποκάλυψε νωρίτερα η «Κ», από τις έρευνες έχουν προκύψει δύο νέα στοιχεία αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων.

Το πρώτο είναι ότι οι δύο πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προκειμένου να συνδράμουν τις έρευνες καταθέτουν επισήμως ότι «η έκρηξη με τα χαρακτηριστικά αυτής που κατέστρεψε το εργοστάσιο της “Βιολάντα” μπορεί να προκλήθηκε μόνο από διαρροή προπανίου».

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι από καταθέσεις μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι εργάτες του εργοστασίου που δεν τραυματίστηκαν. Ο ένας από αυτούς φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», να κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στην πτέρυγα παραγωγής όπου έγινε η έκρηξη.

Σημειώνεται ότι η βίαιη ανάφλεξη-έκρηξη έγινε στους φούρνους του εργοστασίου, οι οποίοι λειτουργούν με προπάνιο.

Γιάννης Σουλιώτης (kathimerini.gr)



