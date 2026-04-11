Συνελήφθη έγκλειστος στις φυλακές Λάρισας για απόπειρα ληστείας – Πλούσια η δράση του

Ενας έγκλειστος στις φυλακές Λάρισας (δεν επέστρεψε από την άδεια που του είχε χορηγηθεί) και δύο δραπέτες από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας, συνελήφθησαν προ ημερών στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας για απόπειρα ληστείας σε σπίτι ζευγαριού.

Κατά την τέλεση της ληστείας, οι κατηγορούμενοι (Αλβανικής καταγωγής) έγιναν αντιληπτοί από τον γιο των παθόντων που τους καταδίωξε και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Για τη σύλληψη των κατηγορούμενων οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς όχημα, στο οποίο επέβαινε και μια γυναίκα, ενώ οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, σε μισθωμένη οικία εντοπίστηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία και στη λίμνη Τριχωνίδας βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, με σπαστό κοντάκι, με δυο γεμιστήρες, δεμένους με μονωτική ταινία, που έφεραν 57 φυσίγγια, καθώς και είδη ρουχισμού.

Επισημαίνεται ότι οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι τυγχάνουν δραπέτες από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος διένυε εξαήμερη τακτική άδεια, που του είχε χορηγηθεί από τις Φυλακές Λάρισας, στο οποίο ήταν έγκλειστος.

Στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει ομηρίες ακόμα και εν ψυχρώ εκτελέσεις για ληστείες

Οι σκληροί δραπέτες που συνελήφθησαν ήταν άκρως επικίνδυνοι και μάλιστα ο γιος που τους ακολούθησε ήταν τυχερός που δεν έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον του, κάτι που στο παρελθόν το έχουν πράξει με ευκολία και χωρίς κανέναν δισταγμό.

Ο κατηγορούμενος που βρισκόταν σε άδεια από τις Φυλακές Λάρισας είχε οργανώσει και συμμετάσχει με άλλους τρεις ομοεθνείς του σε απόδραση και ομηρία αστυνομικών, τον Ιούνιο του 2019, από το Μεταγωγών της Αττικής. Τότε προσποιούμενος ότι πονούσε στο στομάχι ζήτησε ένα χάπι από τον αστυνομικό και όταν εκείνος πήγε να του το δώσει τον πήρε όμηρο με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Στη συνέχεια πήραν το όπλο αστυνομικού, κατέβηκαν στο υπόγειο και εκεί ακινητοποίησαν μία αστυνομικό που στάθμευε.

Υπό την απειλή του όπλου την έβαλαν πίσω σε ένα περιπολικό και κινήθηκαν προς την πύλη. Ο φρουρός δεν τους άνοιξε και τότε βγήκαν έξω και τράπηκαν σε φυγή, πυροβολώντας, ενώ πυροβόλησαν και σε βάρος του αξιωματικού υπηρεσίας που τους καταδίωξε. Οι τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν αργότερα στου Ρέντη.

Οι δύο δραπέτες της Κασσαβέτειας φέρονται να ήταν μέλη της συμμορίας που είχε ληστέψει και δολοφονήσει το 2015 έναν ιδιοκτήτη καταστήματος ψιλικών στην Ελευσίνα και μία ηλικιωμένη στον Ασπρόπυργο. Στην περίπτωση της Ελευσίνας, οι δράστες απαίτησαν τα χρήματα από το ταμείο, όμως εντελώς συμπτωματικά, εκείνη τη στιγμή το θύμα μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο και απλά σηκώθηκε από την καρέκλα του, δίχως όμως να φανεί απειλητικός. Οι ληστές φαίνεται αγχώθηκαν μήπως καλέσει σε βοήθεια από το τηλέφωνο και δίχως κανέναν δισταγμό κυριολεκτικά τον εκτέλεσαν με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

