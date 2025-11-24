Συνελήφθη περιφερειακός σύμβουλος διότι οδηγούσε (υπηρεσιακό) όχημα ενω του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, που ανήκει στην παράταξη της πλειοψηφίας, συνελήφθη σήμερα διότι, σε έλεγχο που του έγινε από την αστυνομία, βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε … αφαιρεθεί, προσφάτως, για 30 ημέρες, για άλλη παράβαση. Επιπλέον ο ίδιος καταγράφηκε να μιλάει στο κινητό ενώ οδηγούσε. Για τις δύο παραβάσεις καταλογίστηκαν επίσης δυο πρόστιμα των 700 ευρώ, ένα για τον ίδιο και έναν για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Ο εν λόγω αιρετός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ως υπότροπος, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο προκύπτει και υπηρεσιακό ζήτημα διότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν ήταν δικό του αλλά της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία το έχει μισθώσει από αντιπροσωπεία της Θεσσσαλίας.

Επομένως το πρόστιμο του ιδιοκτήτη θα το επωμισθεί η Περιφέρεια. Ευτυχώς δεν ενεπλάκη σε ατύχημα…

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr