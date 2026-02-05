Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη σήμερα το πρωί (5/2), εντός στρατιωτικού χώρου, με την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, από την οποία προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

««Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».