Συνελήφθη 19χρονος Λαρισαίος για την επίθεση στους δύο ανήλικους Αιγύπτιους – Αναζητούνται οι υπόλοιποι της 10μελούς ομάδας

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισαίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την αιματηρή επίθεση σε βάρος δύο ανήλικων υπηκόων Αιγύπτου, οι οποίοι έπεσαν θύματα οργανωμένης επίθεσης από ομάδα περίπου δέκα νεαρών στη Λάρισα.

Ο 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανηλίκων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, όπου του ασκήθηκε δίωξη, και παραμένει κρατούμενος προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Αυτοφώρου.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ομάδα περίπου δέκα νεαρών που επιτέθηκε στους δύο ανήλικους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Λάρισας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι δύο ανήλικοι Αιγύπτιοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι φιλοξενούνται σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα, βρίσκονταν στο σημείο μαζί με έναν ακόμη ομοεθνή τους και μία νεαρή κοπέλα, όταν δέχθηκαν την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζει η Αστυνομία, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα οι δύο ανήλικοι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο 16χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 17χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης, εξετάζοντας τόσο το σενάριο μιας προγενέστερης διαφοράς όσο και το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Την τελευταία εκδοχή, πάντως, ο 19χρονος συλληφθείς φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)