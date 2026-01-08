Συνελήφθησαν δυο απατεώνες την ώρα που εξαπατούσαν γυναίκα στην Ελασσόνα

Δεν είναι τελικά όλοι ευκολόπιστοι στα κόλπα των τηλεφωνικών απατεώνων που υποδύονται διάφορους ρόλους για να εξαπατήσουν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους.

Το χθεσινοβραδυνό περιστατικό στην Ελασσόνα είναι χαρακτηριστικό, όπως το αφηγείται το δελτίο Τύπου της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες (7-1-2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος δύο αγνώστων -μέχρι στιγμής- ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, ημεδαπή γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι θα «βοηθούσε» προκειμένου να αυξηθούν οι μηνιαίες συνταξιοδοτικές απολαβές στενού συγγενικού της προσώπου μέσω αρμόδιου δημόσιου φορέα, απαίτησε να καταβάλει το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ και κοσμήματα.

Η παθούσα, αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της επιχειρούμενη απάτη, ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

Ακολούθως, σε προκαθορισμένη συνάντηση για την καταβολή των χρημάτων και κοσμημάτων, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον έναν ημεδαπό δράστη, ενώ στη συνέχεια, σε κοντινή απόσταση εντοπίσθηκε και ο δεύτερος ημεδαπός δράστης-συνεργός του, ο οποίος ανέμενε εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, με σκοπό την διαφυγή τους.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκαν συνολικά -2- κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ προανάκριση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.

