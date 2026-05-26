Συνεπιβάτης στο μοιραίο μηχανάκι ο 15χρονος Στέλιος – Τραγικές σκηνές στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η σορός του

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ελευθέριο του Δήμου Κιλελέρ και η γύρω περιοχή, από το αδόκητο χαμό του 15χρονου μαθητή Στέλιου Αράπη σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το δυστύχημα συνέβη όταν το μηχανάκι που οδηγούσε 19χρονος φίλος του, προσέκρουσε σε κράσπεδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο δεκαπεντάχρονος συνεπιβάτης.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο προαύλιο του οποίου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας από γονείς, συγγενείς, και φίλους που κατέφθασαν όταν έμαθαν για το δυστύχημα.

Άγνωστο παραμένει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο 19χρονος οδηγός ο οποίος πάντως, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

