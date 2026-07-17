Συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας – Πανεπιστημίου Brighton για το νέο αντιπλημμυρικό μοντέλο της Θεσσαλίας

Ένα ακόμη βήμα προς τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου και επιστημονικά τεκμηριωμένου μοντέλου αντιπλημμυρικής προστασίας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εγκαινιάζοντας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενσωμάτωση καινοτόμων περιβαλλοντικών πρακτικών στα υπό εκπόνηση αντιπλημμυρικά masterplan της περιοχής.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Brighton, των αναδόχων μελετητών των masterplan και των αρμόδιων φορέων διαχείρισης υδάτων και περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι λεγόμενες Nature-Based Solutions (Λύσεις Βασισμένες στη Φύση), μια προσέγγιση που αξιοποιεί φυσικές διεργασίες και οικοσυστήματα για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική προστασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται για μια συνεργασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στον σχεδιασμό των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων της Θεσσαλίας. Οι λύσεις αυτές προβλέπεται να αποτελέσουν βασικό στοιχείο των masterplan που εκπονούνται για τη συνολική θωράκιση της περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Brighton, η μεθοδολογία ενσωμάτωσης των Nature-Based Solutions στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, η πορεία εκπόνησης των masterplan, καθώς και τα επόμενα στάδια υλοποίησης. Παράλληλα, εξετάστηκε η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αξιοποιώντας πρακτικές που συνδυάζουν την προστασία των πολιτών με την αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων και την πρόληψη πλημμυρικών κινδύνων.

Με τη συνεργασία αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιχειρεί να εισαγάγει νέα πρότυπα στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας τη διεθνή επιστημονική εμπειρία ώστε τα νέα masterplan να αποτελέσουν τη βάση για πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr