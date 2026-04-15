Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων – Η εικόνα στη Λάρισα

Ισχυρές ανατιμήσεις στα ακίνητα καταγράφει το 1ο τρίμηνο του 2026 ο δείκτης SPI του Spitogatos.

Την εξέλιξη των ζητούμενων τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ο SPI, ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Με αυξήσεις στη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας κλείνει το 1ο τρίμηνο του 2026 σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ετήσια αύξηση 7,9% σημειώθηκε στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 4,2% πανελλαδικά.

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στο νομό Λάρισας με τα δεδομένα να επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης για κατοικία, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ειδικότερα στη Λάρισα η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανέρχεται στις 1.333 ευρώ/τ.μ έναντι 1.170 ευρώ/τ.μ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αύξηση 13,9%.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση στις ενοικιάσεις ακινήτων, φτάνοντας το 15,1%.

Από 7,41 ευρώ/τ.μ. το πρώτο τρίμηνο του 2025 η τιμή ανέβηκε στα 8,53 ευρώ/τ.μ. το πρώτο τρίμηνο του 2026.

