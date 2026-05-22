Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την «Κατασκήνωση στην Πόλη» – Σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται πως συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα “Κατασκήνωση στην πόλη” που έχει στόχο τη στήριξη των οικογενειών και τη δημιουργία μιας αξέχαστης εμπειρίας για τα παιδιά της πόλης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, διαρκεί για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 28η Αυγούστου σε 3 περιόδους και προσφέρει στους μικρούς “κατασκηνωτές” τη δυνατότητα να ζήσουν ένα διαφορετικό καλοκαίρι γεμάτο δράση και δημιουργικότητα. Η συμμετοχή των παιδιών είναι χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πληθώρα δραστηριοτήτων σε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Μέσα από αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν νέες δεξιότητες καλλιεργώντας αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, η φιλία, ο σεβασμός στη φύση και το περιβάλλον.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη» οργανώνεται από την Αντιδημαρχία και τη Διεύθυνση Παιδείας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών του Δήμου και μια πλειάδα συνεργαζόμενων φορέων της πόλης. Έμπειροι παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων, υπηρεσίες του Δήμου, μουσεία, βιβλιοθήκες αθλητικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς θα υλοποιήσουν αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα κολύμβησης, κυκλοφοριακής αγωγής, σκάκι, μουσικής, αστρονομίας, εικαστικά και δημιουργικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, προγράμματα περιβαλλοντική αγωγής, φυσικών επιστημών και πειραμάτων, τέχνης και πολιτισμού και πολλά ακόμη.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη 2026» θα λειτουργεί τις ώρες 07:30 – 15:00 σε τρεις περιόδους:

1. Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ- 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

2. Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ – 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

3. Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για την Α΄ και Β΄ περίοδο είναι:

3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ιουστινιανού 24)

5ο Δημοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

33ο Νηπιαγωγείο ( Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19)

12ο Δημοτικό Σχολείο (Αρκαδίου 38-Άγιος Γεώργιος)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)

16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Εθνικής Αντίστασης 35 )

25ο Δημοτικό Σχολείο ( Μεραρχίας 2 – Νεάπολη)

3ο Νηπιαγωγείο (Αλευάδων 3-Φιλιππούπολη)

14ο Δημοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2-Ιπποκράτης)

1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης (Κουλουψούζη 25)

33ο Δημοτικό Σχολείο (Αρβανιτοπούλου & Σκοπιάς 1 -Νέα Σμύρνη)

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για τη Γ΄ περίοδο είναι:

5ο Δημοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)

25ο Δημοτικό Σχολείο ( Μεραρχίας 2 – Νεάπολη)

14ο Δημοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2-Ιπποκράτης)

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 18 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2026 ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας Αιτημάτων eservices.larissa.gov.gr επιλέγοντας διαδοχικά Αιτήσεις > Διεύθυνση Παιδείας > Συμμετοχή τέκνου στο πρόγραμμα Κατασκήνωση στην πόλη

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα πρέπει:

1. Να επισυνάπτονται ΟΛΑ τα δικαιολογητικά. Χωρίς επισύναψη των ΟΛΩΝ δικαιολογητικών η αίτηση δεν θα ισχύει.

2. Να γίνεται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης

3. Να επιλέγονται ως ΤΡΕΙΣ κατασκηνωτικές δομές με σειρά προτεραιότητας

4. Όταν συμπληρώνεται η δυναμικότητα μιας δομής, η τοποθέτηση των δικαιούχων θα γίνεται στην επόμενη επιλογή τους ανάλογα με τη μοριοδότηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

§ Ιατρική βεβαίωση παιδιού

§ Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα

§ Βεβαίωση εργασίας ή πιστοποιητικό ανεργίας μητέρας