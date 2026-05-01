Ύστατη προσπάθεια του δημοτικού συμβουλίου και των φορέων για να σωθούν όσα ιστορικά ακίνητα απέμειναν στην πόλη

Το ζήτημα της διάσωσης και προστασίας των εναπομεινάντων ιστορικών κτιρίων της Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονου προβληματισμού για τη σταδιακή απώλεια της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής συζήτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αρκετά παλιά και ιστορικά κτίρια, πολλά από τα οποία παραμένουν εγκαταλελειμμένα ή κινδυνεύουν με κατεδάφιση, καθώς απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και αξιοποίησής τους.

Επισημάνθηκε ότι η Λάρισα έχει χάσει σημαντικό μέρος του ιστορικού της αποθέματος τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη διατήρησης όσων κτισμάτων εξακολουθούν να σώζονται στον αστικό ιστό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη καταγραφής και χαρτογράφησης όλων των ιστορικών ακινήτων, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων για την αποκατάσταση και επανάχρησή τους. Παράλληλα, συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένη παρέμβαση για τη διάσωση σημαντικών κτισμάτων.

Ομόφωνο ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισα άναψε το «πράσινο φως» για την αποστολή ψηφίσματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, εγκαινιάζοντας μια πιο οργανωμένη προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κτιρίων της πόλης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι η στήριξη του αιτήματος να χαρακτηριστεί διατηρητέα η ιστορική οικία Αλεξάνδρου, και αναδείχτηκε η ανάγκη για μια συνολικότερη διαδικασία καταγραφής και θεσμικής θωράκισης του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της πόλης.

Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος σημείωσε ότι επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική αντιμετώπιση του ζητήματος, μακριά από αποσπασματικές κινήσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου για τη διάσωση των ιστορικών κτιρίων.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πρέπει να συνδυάζεται με τη δυνατότητα βιώσιμης αξιοποίησης των ακινήτων, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμικής και οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία μέσω κινήτρων και εργαλείων χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ψήφισμα βασίζεται σε πέντε άξονες: την αξιοποίηση της καταγραφής ιστορικών κτιρίων που έχει παρουσιάσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στα αρμόδια υπουργεία, τη στήριξη της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέου, τη συνέχιση λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής για τα ιστορικά κτίρια και την εξουσιοδότηση του δημάρχου να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως διατηρητέου δεν αρκεί από μόνος του για τη διάσωσή του, εφόσον δεν συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό σχέδιο επανάχρησης και λειτουργίας, καθώς αρκετά διατηρητέα κτίρια παραμένουν εγκαταλελειμμένα και φθίνουν με την πάροδο του χρόνου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Δεληγιάννης στάθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας με τους φορείς, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή και η άμεση κινητοποίηση είναι κρίσιμες για τη διάσωση κτιρίων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο Πέτρος Κρίκκης (Λαϊκή Συσπέιρωση) συμφφώνησε με την καταγραφή των κτιρίων και τη διεκδίκηση του χαρακτηρισμού της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέου και διαφώνησε με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διότι γίνεται, είπε, με όρους αγοράς.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας

Από την πλευρά των φορέων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας Νέστορας Κανέλλος χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του δημοτικού συμβουλίου. Στάθηκε ωστόσο στην ανάγκη συνέχειας και γρήγορων αποφάσεων, καθώς ο κατάλογος των αξιόλογων κτιρίων διαρκώς συρρικνώνεται λόγω κατεδαφίσεων. Τέλος εξέφρασε ικανοποίηση του συλλόγου για τη σαφή θέση υπέρ της οικίας Αλεξάνδρου τονίζοντας ότι ο σύλλογος θα συνδράμει στη συνολική προσπάθεια για τα ιστορικά ακίνητα της πόλης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr