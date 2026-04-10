Συρροή πιστών στους επιτάφιους της Λάρισας για να τιμήσουν την κορύφωση του Θείου Δράματος

Με κατάνυξη και αυξημένη προσέλευση πιστών κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση στους ιερούς ναούς της Λάρισα, όπου από τις πρωινές ώρες σχηματίζονται ουρές για το προσκύνημα των επιταφίων.

Σε όλες τις ενορίες της πόλης, μικροί και μεγάλοι προσέρχονται για να τιμήσουν την κορύφωση του Θείου Δράματος, περνώντας ευλαβικά κάτω από τον Επιτάφιο, ανάβοντας ένα κερί και αποτίοντας φόρο τιμής στη θυσία του Ιησού Χριστού.

Η εικόνα στους ναούς είναι χαρακτηριστική της ημέρας: στολισμένοι επιτάφιοι με άνθη, χαμηλοί τόνοι, ψαλμωδίες και μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και περισυλλογής. Οι πιστοί παραμένουν για λίγα λεπτά σε σιωπή, ενώ δεν λείπουν και όσοι επισκέπτονται περισσότερους από έναν ναούς, συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων.

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί την πιο πένθιμη ημέρα της Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση και την Ταφή του Χριστού. Η ημέρα χαρακτηρίζεται από αυστηρή νηστεία, ενώ το βράδυ τελείται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των ενοριών.

Το μήνυμα της ημέρας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο πένθος, αλλά εμπεριέχει και την προσμονή της Ανάστασης, που ακολουθεί, υπενθυμίζοντας τη νίκη της ζωής επί του θανάτου.

Η συμμετοχή των πιστών στη Λάρισα αναμένεται να κορυφωθεί τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με την περιφορά των επιταφίων να αποτελεί ένα από τα πιο συγκινητικά και μαζικά θρησκευτικά δρώμενα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto, tinealarissa.gr)