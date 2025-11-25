Σφήνα των Κινέζων για την μονάδα “Λάρισα θερμοηλεκτρική”

Τα… σκάγια του σινοαμερικανικού πολέμου γύρω από τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών της χώρας, μετά το λιμάνι του Πειραιά και τον ΑΔΜΗΕ, κατευθύνονται και προς τη νέα μονάδα φυσικού αερίου «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» που θα γίνει στην περιοχή της ΒΙΠΕ στο Μακρυχώρι.

Η μονάδα καθαρής ισχύος 792 MW και συνολικής επένδυσης 600 εκατ. ευρώ υλοποιείται με μετόχους, την ισραηλινών συμφερόντων, Clavenia Limited (38,5%) την ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), Volton(10%) και το fund SIrec Energy (16,5%).

Στον διαγωνισμό που διενήργησαν για την ανάθεση κατασκευής της μονάδας κατατέθηκαν δύο προσφορές, μία από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μια από την κινεζική CEΕC με τίμημα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύμφωνα με την αξιολόγηση των μετόχων. Oι γεωπολιτικές εξελίξεις, η σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας- ΗΠΑ όπως εκφράστηκε και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες και οι αμερικανικές πιέσεις για περιορισμό της κινεζικής επιρροής ανατρέπουν το λογικό υπό κανονικές συνθήκες αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ανάθεση δηλαδή της κατασκευής στην εταιρία που προσφέρει το χαμηλότερο τίμημα και σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες με μεγάλη απόκλιση από τον έτερο διεκδικητή.

Οι μέτοχοι φέρονται να αναζητούν plan B και να προσανατολίζονται στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που στο μεταξύ διάστημα έχουν γίνει τρεις, καθως φέρεται να εξέφρασε ενδιαφέρον εκ των υστέρων και η ΑVAX που είχε παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού για τη σύμβαση EPC (Engineering, Procurement & Construction) χωρίς ωστόσο να καταθέσει προσφορά.

Εξελίξεις γύρω από το θέμα το οποίο παρακολουθεί στενά και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς η εταιρία έχει ήδη παραγγείλει την τουρμπίνα στη Mitsubishi και έχει εξασφαλίσει ήδη χρονοθυρίδα για την παράδοσή της, ώστε να διασφαλιστεί η εμπορική λειτουργία της μονάδας το 2028. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κινεζική εταιρία CEEC, από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ενεργειακούς ομίλους με εξειδίκευση σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου έχει στρατηγική συνεργασία με την Mitsubishi.

Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) αναμένεται έως το τέλος του 2025, με στόχο η κατασκευαστική φάση να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και η μονάδα να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2028. Στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μονάδας αποθήκευσης υδρογόνου συνολικής δαπάνης από 70 έως 100 εκατ. ευρώ με χαρακτηριστικά seasonal storage δηλαδή δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

thessaliaeconomy.gr