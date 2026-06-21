Σφοδρό τροχαίο με τραυματία στο Μελισσοχώρι Λάρισας – ΙΧ ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου

Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής κοντά στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένα επιβατικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου λίγο πριν από τη διασταύρωση του Μελισσοχωρίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες και εξετάζονται από τις αρχές. Στο συμβάν δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασής του.

Η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

φωτό (larissanet)