Σφοδρό τροχαίο στον Τύρναβο – Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ στο ύψος του 1ου Γυμνασίου (φωτο)

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Τύρναβο, στην έξοδο της πόλης προς τη γέφυρα, στο ύψος του 1ου Γυμνασίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο οχήματα κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, ακριβώς απέναντι από το σχολικό συγκρότημα.

Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, η οδηγός του ενός οχήματος βρέθηκε σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Στο σημείο προσέτρεξαν αμέσως περαστικοί για να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους, ενώ σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

tirnavospress.gr