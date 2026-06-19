Σχολική καθαριότητα 2026-27: Εγκρίθηκαν 470 προσλήψεις στους δήμους της Λάρισας

Τα υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενέκριναν την πρόσληψη 16.021 εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση αφορά την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων, μέσω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δήμοι της χώρας θα μπορούν να προχωρήσουν σε έως 16.021 προσλήψεις σχολικών καθαριστών και καθαριστριών, με ανώτατο όριο τις 48.150,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ίση με το διδακτικό έτος 2026-2027, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της τήρησης των κανόνων υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στους τέσσερις δήμους του νομού Λάρισας οι 470 θέσεις κατανέμονται ως εξής;

Δήμος Αγιάς 18

Δήμος Ελασσόνας 52

Δήμος Κιλελέρ 27

Δήμος Λαρισαίων 266

Δήμος Τεμπών 30

Δήμος Τυρνάβου 48

Δήμος Φαρσάλων 29

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από proson.gr)