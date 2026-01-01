Σύγκρουση οχημάτων με έναν σοβαρά τραυματία κοντά στο Μακρυχώρι

Δυο αυτοκίνητα τράκαραν, νωρίς σήμερα το βράδυ, στην περιοχή του Μακρυχωρίου στον παράδρομο προς τους Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ισάριθμων ατόμων ο ένας εκ τον οποίων φέρει σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την διακομιδή των τραυματιών στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Συνολικά επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.