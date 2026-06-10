Σύγχρονος εξοπλισμός στα νοσοκομεία της Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της ενίσχυσης της λειτουργικής επάρκειας των δημόσιων υγειονομικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής, με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προχωρά στη χρηματοδότηση ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, εκδόθηκε Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030», άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας», με τίτλο «Εξοπλισμός για τις ανάγκες των νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», ενώ η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 5.707.600,00.€ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους πράξεων προμήθειας ιατροτεχνικού εξοπλισμού:

1.Προμήθεια συστήματος ρομποτικής χειρουργικής για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 2.480.000,00€.

2.Προμήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου νευροχειρουργικών επεμβάσεων – αντιμετώπισης ανευρυσμάτων για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 960.000,00€.

3.Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνικού εξοπλισμού (Στεφανιογράφος) για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 900.000,00€.

4.Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης ασθενών (monitors) Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο&Τριανταφύλλειο», προϋπολογισμού 350.000,00€.

5.Προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, προϋπολογισμού 443.000,00€.

6.Προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 243.000,00€.

7.Προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 220.000,00€.

8.Προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Στοματοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 74.400,00€.

9. Προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφων για τις κλινικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, προϋπολογισμού 37.200,00€.

Δημ. Κουρέτας

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε ότι «στόχευσή μας είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών της Περιφέρειας σε σύγχρονες και τεχνολογικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στον τομέα της δημόσιας υγείας καθώς και η προώθηση της κοινωνικής ευημερίας στη Θεσσαλία.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τη μείωση των χρόνων αναμονής και διάγνωσης καθώς και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους. Ως προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει ο εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και η ενίσχυση του δημόσιου υγειονομικού συστήματος».

Αναφορικά δε, με τον εξοπλισμό των νοσοκομείων Τρικάλων και Καρδίτσας, ο κ. Κουρέτας είναι σαφής: «Μόλις λάβουμε τις προτάσεις από τις διοικήσεις των νοσοκομείων Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες ετοιμάζονται, θα προχωρήσουμε άμεσα στη δρομολόγηση επίλυσης».