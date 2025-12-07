Σύγχρονο και ενεργειακά αυτόνομο το νέο ΕΚΑΒ Λάρισας στον Άγιο Θωμά

Στο «Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021 -2027» ενέταξε η Περιφέρεια τις νέες εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, με κονδύλιο ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο κτηριακά έργα όσο και εξοπλισμός.

Στον σχεδιασμό του ανανεωμένου ΕΚΑΒ Λάρισας, στον Άγιο Θωμά, προβλέπεται η κατασκευή νέου κτιρίου για το οποίο έχει εκδοθεί ήδη η απαραίτητη οικοδομική άδεια. Στους χώρους του θα στεγαστεί το προηγμένο επιχειρησιακό κέντρο επικοινωνίας το οποίο θα διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό με πολλές δυνατότητες. Προβλέπεται επίσης η λειτουργία αυτόματου πλυντηρίου οχημάτων, εξοπλισμός συνεργείου, καθώς η προμήθεια γεννήτριας.

Για την ενίσχυση του στόλου των οχημάτων θα αγοραστούν πέντε σύγχρονα ασθενοφόρα, εκ των οποίων τα τρία θα είναι με συμβατικούς κινητήρες diesel ενώ τα υπόλοιπα δύο θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Το πρόγραμμα προβλέπει και την προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος για την παραγωγή ρεύματος με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων, την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και ενός σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών ασθενοφόρων.

Η δημόσια δαπάνη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για όλα τα παραπάνω ανέρχεται σε 3.018.495,96 ευρώ. Από αυτά οι 688.000 ευρώ είναι για τα πέντε ασθενοφόρα.



Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, (kosmoslarissa.gr)