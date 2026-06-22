Σύλληψη ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης – Είχε συσωρεύσει μεγάλες ποσότητες ελαστικών δίπλα σε αγωγό καυσίμων στον Δήμο Τεμπών

Στη σύλληψη ενός 50χρονου Λαρισαίου, ο οποίος φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Η σύλληψη έγινε μετά από δύο αυτοψίες που διενεργήθηκαν σε οικόπεδο στη θέση «Βρωμόβρυση» του Δήμου Τεμπών, το οποίο φέρεται να ανήκει στην εταιρεία. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της 19ης Ιουνίου και το πρωί της 20ής Ιουνίου, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι εξακολουθούσαν να μην λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και πυρασφάλειας, ενώ απουσίαζε και η υποχρεωτική 24ωρη φύλαξη του χώρου.

Παράλληλα, καταγράφηκε συνέχιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του εκπροσώπου της εταιρείας.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εξέδωσε στις αρχές του μήνα η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Η παρέμβαση της Εισαγγελίας προκλήθηκε ύστερα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών, χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη αδειοδότηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι ο χώρος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τον αγωγό καυσίμων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο, που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Λαρισαίων και Τεμπών, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει επιβάλει επανειλημμένα διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία ήδη από το 2020, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί και στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των παραβάσεων και να αποδοθούν τυχόν περαιτέρω ευθύνες.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)

*Φωτογραφία αρχείου