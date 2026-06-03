Σύντομα η νέα πτέρυγα στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας εις μνήμη της Κατερίνας Ζιαζιά

Τη δρομολόγηση των διαδικασιών δημιουργίας νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, γνωστοποίησαν, στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου που δόθηκε για δύο σημαντικά έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στο Δήμο Λαρισαίων, ο Περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας και ο Δήμαρχος Θ. Μαμάκος.

Όπως έγινε γνωστό πολύ σύντομα θα προταθεί προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια το έργο της νέας πτέρυγας του Δημοτικού Γηροκομείου στο ΕΠΑ-Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «Θεσσαλίας 2026-30», καθώς έχουν εγκριθεί οι σχετικές μελέτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θανάσης Μαμάκος ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Δημοτικό Γηροκομείο θα αποκτήσει νέα πτέρυγα πολύ σύντομα. Πρόκειται για ένα όραμα της Κατερίνας, για το οποίο, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο των απαραίτητων εγκρίσεων, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του. Είναι ένα έργο με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να μην πρόλαβε να δει η Κατερίνα, ωστόσο θα είναι δικαιωμένη για την προσπάθεια και την επιμονή της».

Ο Δημήτρης Κουρέτας εξομολογήθηκε την πρώτη συζήτηση που είχε την άνοιξη του 2024 στο γραφείο του με την εκλιπούσα, αναφορικά με την επιθυμία της να δει το Δημοτικό Γηροκομείο να επεκτείνεται. Όταν η Κατερίνα Ζιαζιά μου μίλησε τότε για την ανάγκη επέκτασης του Ιδρύματος, απάντησα αμέσως «πες το και έγινε». Γεγονός που οδήγησε τη διευθύντρια να ξεσπάσει σε κλάματα» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.