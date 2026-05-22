Σώθηκε οριστικά η Οικία Αλεξάνδρου – Διατηρητέο το ακίνητο με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Οριστικά διατηρητέα κρίθηκε η ιστορική Οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα, μετά την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τη διάσωση και αξιοποίηση ενός από τα χαρακτηριστικά παλαιά κτίρια της πόλης.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί μια νίκη της πόλης για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική φυσιογνωμία της Λάρισας, καθώς η διατήρηση της Οικίας Αλεξάνδρου αποτέλεσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας όσο και μεταξύ αρμόδιων φορέων.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αποκατάσταση και αναπαλαίωση του ακινήτου αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών του. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν την υπόθεση, το κόστος των απαιτούμενων εργασιών θεωρείται εξαιρετικά υψηλό και δύσκολα μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη στήριξης της προσπάθειας μέσω δημόσιας παρέμβασης και χρηματοδότησης. Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Λαρισαίων έχει τη δυνατότητα –μέσα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας– να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες είτε οικονομικά είτε μέσω ανταλλαγής γης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάσωση του κτιρίου και να καταστεί εφικτή η αξιοποίησή του.

Η Οικία Αλεξάνδρου θα μπορούσε, μετά την αποκατάστασή της, να φιλοξενήσει πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις ή άλλες δημόσιες λειτουργίες, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας της Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Θανάση Αραμπατζή, Ελευθερία)