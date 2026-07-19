Σώθηκε 46χρονη που κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Στομίου – Καθοριστική η επέμβαση των ναυαγοσωστών

Σοβαρό περιστατικό παραλίγο πνιγμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία Στομίου του Δήμου Αγιάς, όταν μια 46χρονη γυναίκα, η οποία κολυμπούσε σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, βρέθηκε σε κίνδυνο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του larissanet.gr, oι ναυαγοσώστες Κωνσταντίνος Σκαφιδάς και Αικατερίνη Αθανασούλα αντέδρασαν άμεσα, έπεσαν στη θάλασσα και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα, μεταφέροντάς την με ασφάλεια στην ακτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 46χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της. Οι δύο ναυαγοσώστες την τοποθέτησαν σε θέση ανάνηψης και προχώρησαν άμεσα σε εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποίησαν και ασκό αναζωογόνησης (AMBU/BVM) για την παροχή τεχνητών αναπνοών. Χάρη στις συντονισμένες ενέργειές τους, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την 46χρονη, μεταφέροντάς την στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

kosmoslarissa.gr (foto larissanet.gr)