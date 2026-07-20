Τέλος Ιουλίου θα σχηματοποιηθεί ο κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Παναγούλη – Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων

Σε νέα φάση (Β4) περνούν οι εργασίες για τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ.Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, με το νέο στάδιο για την ολοκλήρωση του Εσωτερικού Δακτυλίου να αφορά κυρίως σε ανακατασκευή τμημάτων της Ηρ.Πολυτεχνείου.

Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο στη διέλευση οχημάτων, όσο και στη διέλευση πεζών από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, συνεχίζονται οι εργασίες της β’ φάσης του έργου, με το στάδιο Β4 (50 ημέρες) του ΦΕΚ 3793/Β/17-7-2025, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα).

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων γύρω από τον κυκλικό κόμβο με στόχο ο κυκλικός κόμβος να σχηματοποιηθεί (σε προσωρινή μορφή) στο τέλος Ιουλίου.

Τo στάδιo Β4 αφορά την ανακατασκευή του τμήματος της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου στα Ο.Τ. 832, ΟΤ 830 Α, ΟΤ 830 και τμήμα του ΟΤ 828 από την οδό Κολοκοτρώνη έως και 70μ πριν την διασταύρωση με την οδό Παναγούλη (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Παναγούλη), καθώς και την ανακατασκευή του τμήματος της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ιάσωνος, στο πρόσωπο του ΟΤ 495, ΟΤ ΚΧ495 και τμήμα του ΟΤ ΚΧ 493 (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Ιάσωνος).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για το στάδιο Β4 θα εφαρμοστούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της ζώνης των έργων της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Παναγούλη, διατηρώντας τις λωρίδες κυκλοφορίας στην διασταύρωση με την οδό Παναγούλη.

Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της ζώνης των έργων της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,40μ έως 3,50μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Ιάσωνος.

Θα υπάρχει απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου, από την οδό Βουτσιλά προς την οδό Κολοκοτρώνη-OT 832 A.

Ρυθμίσεις για τους πεζούς

Η κυκλοφορία των πεζών στην περιοχή των έργων θα γίνεται από διάδρομο (πλάτους από 2,00μ έως 2,50μ) που θα δημιουργηθεί από την κατάληψη τμήματος της οδού και η οριοθέτηση του θα γίνεται από την εξωτερική πλευρά με την τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας και από την εσωτερική πλευρά με την τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος. Η κάθετη διέλευση αυτών θα γίνεται από τις υπάρχουσες διαβάσεις στις διασταυρώσεις της με τις άλλες οδούς. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται διάδρομος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,20 μ.

Η ισχύς των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή από την έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καθ’ όλο το 24ωρο. Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας», προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.