Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο – Καρυστιανού κατά Κωνσταντοπούλου

Με ένταση ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή εκ νέου στη Λάρισα η διαδικασία στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο των Τεμπών

Αρχικά, υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του δικηγόρου της Interstar Βασίλη Καπερνάρου. «Προσκομίσατε πλαστά βίντεο. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι» είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον Β. Καπερνάρο.

Η αγόρευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού. Βγήκε εξοργισμένη από την αίθουσα όταν αγόρευε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελυθερίας και εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος της λέγοντας ότι «είναι στημένο» για να φάει τον χρόνο.

Εξοργισμένοι και άλλοι συγγενείς που θεώρησαν ότι η Ζ. Κωνσταντοπούλου είναι «βαλτή» για να κάνει καθυστέρηση στη δίκη.

Έξω από τα δικαστήρια Λάρισας έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους κρατούν πανό που γράφει «Ήταν έγκλημα!».

Στην αίθουσα βρίσκεται και ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει κληθεί ως μάρτυρας να καταθέσει όσα είχε φέρει και στην Βουλή.

Η δίκη αφορά στη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε το δρομολόγιό της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και τις επανεγγραφές στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Κατηγορούμενοι για τα εγκλήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθειας, ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε απείθεια είναι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security.

