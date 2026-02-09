Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα “χαμένα” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας 

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όταν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Tεμπών που παρακολουθούν τη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας αντέδρασαν σε σχόλιο των συνηγόρων υπεράσπισης της INTERSTAR, της εταιρείας βίντεο επιτήρησης του ΟΣΕ, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέατρο.

Μάλιστα οι συγγενείς παραλίγο να έρθουν στα χέρια με έναν άνθρωπο, ο οποίος συνόδευε και κατά δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης της INTERSTAR είναι οδηγός του εκπροσώπου της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της έντασης ένας εκ των των συνηγόρων υπεράσπισης, τόνισε ότι νιώθει πως απειλούνται από τους συγγενείς και δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση και θα ζητήσει την αποβολή τους από την αίθουσα.

Το δικαστήριο διέκοψε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ανέβηκαν η εισαγγελέας και η πρόεδρος στην έδρα και η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος είπε ότι από την 1η Μαρτίου του 2023, την επομένη δηλαδή του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ γνώριζε ότι είχε ζητηθεί το υλικό, βιντεοληπτικό, ηχητικό και έγγραφα και από τις δύο αμαξοστοιχίες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με την κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου, που είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, ο οποίος θα δεχθεί ερωτήσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σε δηλώσεις που έκαναν σε δημοσιογράφους, ο Πάνος Ρούτσι πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα όσο και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης επανέλαβαν το αίτημά τους να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης.

«Υπάρχουν πολλά κενά και ερωτήματα. Πρέπει να έρθει ο ανακριτής κ. Μπακαΐμης. Έδωσε εντολή τα δείγματα μετά από 29 μέρες να πεταχτούν. Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε να δώσει εξηγήσεις και αυτό θα το απαιτήσουμε», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι προσθέτοντας ότι έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Ο άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση εμπλοκή με τα εξαφανισμένα βίντεο για τα οποία ψάχνουμε εδώ και τρία χρόνια. Είναι ο εφέτης ανακριτής κύριος Μπακάλης, ο οποίος ενώ για μένα θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος σε αυτή τη δίκη, έστω όμως δεν έχει κληθεί για να δώσει εξηγήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα».

(*) φωτογραφία eurokinissi

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη (ertnews.gr)