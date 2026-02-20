Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές με εισαγγελική απόφαση

Με απόφαση της αρμόδιας εισαγγελέως, Αικατερίνης Παπαϊωάννου, ακυρώνονται τρεις προγραμματισμένες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς, σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Η εισαγγελέας, η οποία έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας, προχώρησε στην ακύρωση των εκταφών, έπειτα από την άρνηση των οικογενειών να συναινέσουν στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των δειγμάτων.

Οι συγγενείς ζητούν τα δείγματα να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, τόσο για αναλύσεις DNA όσο και για ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά της, η Δικαιοσύνη επιμένει ότι οι εξετάσεις DNA θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε εργαστήρια εντός Ελλάδας, ενώ δεν προβλέπεται αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό στο παρόν στάδιο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο κύκλο έντασης, με τις οικογένειες να ζητούν ευρύτερο έλεγχο και πλήρη ανεξαρτησία στη διαδικασία διερεύνησης.

zougla.gr