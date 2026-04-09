Δυστύχημα Τεμπών: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού

Το δικαστικό συμβούλιο Λάρισας με βουλεύματα που εξέδωσε, ενέκρινε την δυνατότητα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που θα κάνουν εκταφές, να στείλουν τα δείγματα ακόμη και σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Το δικαστικό συμβούλιο στην απόφασή του τονίζει πως ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα αποφασίσει αν τα δείγματα των εκταφών θα πάνε είτε σε ελληνικά, είτε σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Έτσι, ανοίγει εν μέρει η πόρτα στους συγγενείς των θυμάτων που επιθυμούν να στείλουν τα δείγματα των εκταφών σε εργαστήρια του εξωτερικού, εφόσον αυτή η διαδικασία εγκριθεί από τον δικαστικό πραγματογνώμονα.

Στο πλαίσιο των βουλευμάτων που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, γίνεται ομόφωνα δεκτή η προσφυγή της οικογένειας του Άγγελου Τηλκερίδη και εγκρίνει όλες τις «αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του γιου τους, καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

