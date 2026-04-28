Τέμπη – Δικηγόρος οικογενειών: Θα ζητήσουμε αποβολή του δημοσίου από την υποστήριξη κατηγορίας

«Θα ζητήσουμε την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη κατηγορίας με την οποία εκφράστηκε χθες» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Μανώλης Βονικάκης, δικηγόρος των οικογενειών Χούπα και Λάττα το πρωί της Τρίτης, έξω από το Γαιόπολις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «Η δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, προκαλεί την δικαιολογημένη μας οργή και σήμερα θα ζητήσουμε την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη κατηγορίας με την οποία εκφράστηκε χθες, με το αφήγημα δηλαδή της ενοχής των 4 σταθμαρχών».

«Δεν είναι μόνο προσβολή του κράτους δικαίου. Είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών και των θυμάτων των οικογενειών» τόνισε ακόμα.

