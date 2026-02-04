Τέμπη: Εντολή του υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train

Το υπουργείο Μεταφορών έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα καθίσματα της Hellenic Train, μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναφέρει ότι τα καθίσματα του Intercity της τραγωδίας των Τεμπών, δεν πληρούσαν βασικές προϋποθέσεις, έχει προκαλέσει επιπλέον ερωτήματα για το τραγικό δυστύχημα.

Τα καθίσματα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής και επτά έως εννέα από τα 29 θύματα που αναφέρονται ως «απανθρακωμένα», είχαν επιζήσει από τη σύγκρουση, αλλά δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από τη φωτιά.

