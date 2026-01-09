Τέμπη: Επιδόθηκαν οι αγωγές στη Γερμανία σε Bayer και Siemens

Την ώρα που η συζήτηση για το δυστύχημα των Τεμπών στρέφεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Καρυστιανού, η οικογένεια του 23χρονου θύματος Άγγελου Τηλκερίδη, προχώρησε στην επίδοση των αγωγών εναντίον των γερμανικών εταιρειών Bayer & Siemens.

Οι αγωγές δεν επιδόθηκαν μόνο μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, όπως προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, αλλά επιδόθηκαν και μέσω συστημένης επιστολής καθώς και μέσω e-mail ώστε να εξαντληθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι. Η αποζημίωση που ζητούν οι συγγενείς του Άγγελου είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό εύλογο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της ευρωπαϊκής οδηγίας 85/374 που επικαλούνται.

Kομβικό πρόσωπο στην κατάθεση της αγωγής, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας, είναι ο κ. Θωμάς Καλβουρτζής, δικαστικός επιμελητής στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και θείος του Άγγελου. Μιλώντας στην Deutsche Welle και τη Μαρία Ρηγούτσου, απαντά στην ερώτηση γιατί θεωρούν ελαττωματικά τα προϊόντα της Bayer και γιατί κατέθεσαν αγωγή εναντίον της:

«Ο Εφέτης Ανακριτής, αφού έλαβε υπόψιν του τις εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που υπάρχουν στην δικογραφία, έκρινε και αποφάσισε ότι τα έλαια σιλικόνης (τύπος ελαίου «Bayer Baysilone M50» – «Bayer Sicherheitsdatenblatt 001035/04» έκδοση Ιανουάριος 1994 – «Bayer Silicones Baysilone Fluids M» edition 7.96), ευθύνονται για την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά που ακολούθησε, η οποία απανθράκωσε 27 επιβάτες.

Τα παραπάνω έλαια σιλικόνης εξυπηρετούν σκοπούς μόνωσης και ψύξης των μετασχηματιστών, χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού. Η συμπεριφορά που επέδειξαν στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν η αναμενόμενη και σύμφωνα πάντα με τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, ως προϊόν, θεωρείται ελαττωματικό, επειδή δεν παρείχε την ασφάλεια που δικαιούνταν να αναμένουν οι επιβάτες του τρένου, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων».

Η Siemens όφειλε να κάνει πιο εξειδικευμένες έρευνες

Όσον αφορά την ευθύνη της Siemens, ο κ. Καλβουρτζής απαντά: «Η Siemens ως κατασκευάστρια εταιρεία τόσο των μετασχηματιστών όσο και των ηλεκτομηχανών, γνώριζε ότι είναι τροφοδοτούμενες με ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνουν από υπερκείμενα καλώδια υψηλής τάσης 25.000 Volt και κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες.



Επειδή η περίπτωση σύγκρουσης δεν μπορούσε να αποκλειστεί, όφειλε να προβεί σε πιο εξειδικευμένες έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίσει ότι σε τέτοια περίπτωση, όπως και συνέβη, θα αποφευχθούν βραχυκυκλώματα και ηλεκτρικά τόξα, τα οποία, όπως την προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, προκάλεσαν την ανάφλεξη και την πυρόσφαιρα των ελαίων σιλικόνης καθώς και την πυρκαγιά που ακολούθησε».



Πληρεξούσιος δικηγόρος της Bayer ζήτησε και έλαβε από δικηγόρο της οικογένειας Τηλκερίδη όλες τις τεχνικές εκθέσεις που θεωρούν τα έλαια σιλικόνης υπεύθυνα για την πυρκαγιά και τον θάνατο 27 ανθρώπων



Η Deutsche Welle μετά από επικοινωνία με τη γερμανική εταιρεία έλαβε από εκπρόσωπό της, την εξής απάντηση, την οποία δημοσιεύουμε αυτολεξεί:



«Τα συλλυπητήριά μας στα θύματα αυτού του τραγικού ατυχήματος. Ωστόσο, η Bayer δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των ελαίων σιλικόνης εδώ και 20 χρόνια, καθώς πουλήσαμε το μερίδιό μας στην κοινοπραξία GE Bayer Silicones το 2006».



Η Siemens δεν έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια Τηλκερίδη και δεν έχει αντιδράσει σχετικά με την αγωγή.

Θα είναι εκπρόσωποι των εταιρειών παρόντες στην εκταφή;

Οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν επίσης εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών να παραστούν και στην εκταφή των σορών των θυμάτων, αλλά όπως λέει ο κ. Καλβουρτζής στην DW:



«Αν και πέρασαν πολλές μέρες από την ημέρα που μας τέθηκε το ερώτημα, ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει τόσο για την ημερομηνία όσο και για το αν έχουν ενημερώσει τις εταιρείες σύμφωνα με το αίτημά μας. Το αν θα γίνουν όλες οι εξετάσεις δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε προκαταβολικά. Όσο για το εάν θα είναι παρούσες και οι δύο γερμανικές εταιρείες, αυτό εξαρτάται από το αν οι ελληνικές αρχές κάνουν δεκτό το αίτημά μας και ειδοποιήσουν τις εταιρείες. Η άποψή μας είναι ότι για την εξασφάλιση της ορθότητας της διαδικασίας και για την μη αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία όλων των μερών τόσο κατά την διάρκεια της εκταφής, όσο και κατά την διάρκεια λήψης των δειγμάτων που θα απαιτηθούν για τις εξετάσεις».

