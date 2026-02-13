Τέμπη: Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στη δίκη για τα “χαμένα” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στην κατάθεση μήνυσης κατά του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της INTERSTAR, Bασίλη Καπερνάρου θα προσχωρήσει ο Πάνος Ρούτσι.

«Η ακραία προσβολή του αγώνα ενός πατέρα που παραλίγο να χάσει τη ζωή του διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη για το παιδί του, δεν είναι δικαίωμα κανενός εντεταλμένου. Η επιτίμηση του αγώνα των γονιών είναι ακραία και χυδαία πράξη. Είναι ύβρις. Είναι ανεπίτρεπτη ύβρις», δήλωσε η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και η σημερινή συνεδρίαση (13/2) διεξήχθη σε κλίμα έντασης, καθώς δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων κατήγγειλαν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν πρόσβαση στην κεντρική δικογραφία των Τεμπών. Τους κατήγγειλαν επίσης για ασέβεια απέναντι τους.

«Θα πρέπει να μας πει ο κ. Τσαντσαράκης (σ.σ. υπεύθυνος της εταιρείας Interstar) πώς προσκόμισε και επικαλέστηκε κατά την εξέταση του κυρίου Ψαρόπουλου έγγραφα τα οποία δεν τα είχε στην κατοχή του νόμιμα, γιατί δεν ήταν διάδικος», δήλωσε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων.

Ένταση επικράτησε κατά την εξέταση του μάρτυρα, Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και τον Δ. Ιωαννίδη, συνήγορο υπεράσπισης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη.

Αναλυτικά ο διάλογος

-Δ. Ιωαννίδης: Εσείς αποφασίσατε να παραστήσετε τον μάρτυρα…

-Α. Ψαρόπουλος: Δεν απαντάω στις ερωτήσεις του συγκεκριμένου συνηγόρου, λόγω της ασέβειας και του ύφους του… Έχω χάσει την κόρη μου…

-Δ. Ιωαννίδης: Τι φοβάστε;

-Α. Ψαρόπουλος: Ας υποβάλει όσες ερωτήσεις θέλει, αυτή θα είναι η απάντησή μου

Ο κ. Ψαρόπουλος σε δηλώσεις του έκανε λόγο για σκόπιμη στάση της συγκεκριμένης πλευράς που εκπροσωπεί τον κ. Τερεζάκη «λόγω ένδειας επιχειρημάτων».

«Μας έχει συνηθίσει πλέον η συγκεκριμένη υπεράσπιση να δημιουργεί εντάσεις», προσέθεσε.

Την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών κατηγόρησαν συγγενείς για καθυστερήσεις στις εκταφές.

«Φτάσαμε λοιπόν Φλεβάρη του 2026 για ένα έγκλημα που τελέστηκε το 2023, πριν από τρία χρόνια, για να μας πει η κυρία Παπαϊωάννου ότι δεν μελέτησε καν το υπόμνημα που τη στείλαμε από τον Οκτώβριο του 25, στο οποίο καθίσαμε και κάναμε απίστευτη δουλειά», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Τι περιμένουμε; Τι περιμένουν Να λιώσουν και άλλο τα τ απομεινάρια των παιδιών μας για να μας αφήσουν να κάνουμε εκταφές; Οι εκταφές θα γίνουν θέλουν δεν θέλουν με τον τρόπο που θέλουμε εμείς οι γονείς», δήλωσε από την πλευρά του ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Φεβρουαρίου.

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

(ertnews.gr)