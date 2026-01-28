Τέμπη: Η κατάθεση Ψαρόπουλου στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο

Σε κλίμα έντονης φόρτισης, συναισθηματικής, ψυχολογικής, συγκινησιακής κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.

Όρθιος για να τιμήσει τη μνήμη της κόρης του, ο Αντώνης Ψαρόπουλος για πάνω από 3 ώρες μιλούσε για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη γεμίζοντας δάκρυα τα μάτια όλων των συγγενών που παρακολουθούσαν τη δίκη.

Ο κ. Ψαρόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την πυρόσφαιρα, τη φωτιά, την έκρηξη, μίλησε για τα κενά της ανάκρισης της κύριας υπόθεσης, για το παιδί του, που παρέλαβε καμμένο, για την απαγόρευση των πρώτων ημερών στους συγγενείς να ανοίξουν τα φέρετρα και να δουν τα παιδιά τους, για τα ηχητικά του 112 με τις κραυγές απόγνωσης των θυμάτων πριν καταλήξουν…

Και εκεί σταμάτησε, μην αντέχοντας άλλο.

Προηγουμένως, στο πλαίσιο της κατάθεσης του, παρέδωσε 29 έγγραφα στην έδρα με τα έγγραφα αιτήματα που κατέθεσε ο ίδιος στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών, με τις καθυστερήσεις, όπως είπε της ανάκρισης, με τις αρνήσεις ΟΣΕ και Interstar να παραδώσουν βιντεοληπτικο υλικό από τη φόρτωση και αναχώρηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας με διάφορες εξηγήσεις.

Η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική από όλους τους δικηγόρους που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μάλιστα, η έδρα επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων να κληθεί ως μάρτυρας στη συγκεκριμένη δίκη ο εφέτης ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαΐμης μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Φεβρουαρίου.

Ελπίδα Κουτσογιάννη (dnews.gr)