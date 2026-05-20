Τέμπη: “Μείζον θέμα καταλληλότητας των καθισμάτων στα τρένα” – Τι ζητούν συγγενείς από τη ΡΑΣ

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» σχετικά με το αίτημα που έχουν καταθέσει οι συγγενείς των θυμάτων για βαγόνια με καθίσματα δίχως πυρασφάλεια που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στις επιβατικές αμαξοστοιχίες.

«Υποβάλλαμε αίτημα στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για λήψη προσωρινών μέτρων», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή για το ζήτημα των καθισμάτων βαγονιών που δεν έχουν πυρασφάλεια, τα οποία όμως εξακολουθούν να εκτελούν δρομολόγια, ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει μείζον θέμα καταλληλότητας των καθισμάτων των βαγονιών – κι αυτό ήταν γνωστό κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η οποία έκλεισε άρον άρον χωρίς να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, είναι γνωστό από τα μέσα του Σεπτεμβρίου 2025, όταν μια σειρά συγγενών προβήκαμε σε καταγγελίες προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα καθίσματα.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο και οποιαδήποτε άλλη διοικητική ποινή. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία καθυστερεί αρκετά, και μεθαύριο θα γίνει μια συζήτηση με ελεγχόμενη την Hellenic Train – που είναι και η υπεύθυνη συντήρησης των καθισμάτων», είπε.

«Θα έπρεπε να είχαν ήδη ελεγχθεί όλα»

Σχετικά με το ποιο είναι ακριβώς το αίτημα των συγγενών, ο κ. Ψαρόπουλος ξεκαθάρισε: «Εμείς υποβάλλαμε χθες στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ένα αίτημα προς λήψη προσωρινών μέτρων, προκειμένου να ελεγχθεί πόσα βαγόνια έχουν τέτοιου είδους ακατάλληλα καθίσματα, καθώς γι’ αυτό δεν μπορεί να δώσει απάντηση και να το διευκρινίσει ούτε η Hellenic Train ούτε η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή. Θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί ήδη, όλα».

«Από τη στιγμή που δεν μπορούν να μας προσδιορίσουν ούτε τον αριθμό, ούτε σε ποια βαγόνια βρίσκονται αυτά τα ακατάλληλα καθίσματα, πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν; Ζητούμε λοιπόν να προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η αναστολή λειτουργίας των βαγονιών», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει ήδη προκαταρκτική εξέταση για το ζήτημα»

Τέλος, αποκάλυψε πως για το ζήτημα «υπάρχει ήδη προκαταρκτική εξέταση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εξετάζει με ρυθμούς αρκετά ταχείς, το μείζον αυτό θέμα επικινδυνότητας – και ως προς το ζήτημα της πρόκλησης θανάτων στα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας, αλλά και της συνέχισης κυκλοφορίας των βαγονιών αυτών στις επιβατικές αμαξοστοιχίες του ελληνικού σιδηροδρόμου».

«Πρέπει αυτή τη στιγμή να επιδειχθούν άμεσα τα αντανακλαστικά τόσο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, όσο και κυρίως του Υπουργείου Μεταφορών», είπε.

ethnos.gr