Τέμπη: Μνημόσυνο στον τόπο της τραγωδίας – Κουρέτας: Παίρνουμε δύναμη από τους συγγενείς των θυμάτων

Περίσσεψε η συγκίνηση στο μνημόσυνο που τελέστηκε στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παρουσία της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας, συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων φορέων και συλλογικοτήτων.

Στην ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε:

Τρία χρόνια σήμερα από την τραγική εκείνη μέρα, μια μέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα τις ψυχές όλων των Ελληνίδων κι όλων των Ελλήνων. Μια μέρα που γέννησε οδυνηρά ερωτήματα και συμπεράσματα για τον δημόσιο χώρο, για τις πολιτειακές δομές, για την επάρκεια της διαχείρισης κομβικών λειτουργιών του κράτους μας, για την ετοιμότητα μας απέναντι στην πρόληψη ενδεχόμενων συμφορών.

Μια χώρα, μια κοινωνία βιώνει, τρία χρόνια τώρα, την σπαρακτική απώλεια 57 νέων ανθρώπων, 57 παιδιών – ναι, παιδιά ήταν τα θύματα, ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Αφού θα μπορούσαν να είναι στο μοιραίο τρένο τα παιδιά κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα. Και θα είχαν πεθάνει, με τρόπο φρικτό, όπως χάθηκαν τα 57 αυτά παιδιά, οδηγώντας τους γονείς τους, τους συγγενείς τους, τους αγαπημένους τους σε μια άβυσσο πόνου και θλίψης.

Μπορούμε σήμερα να κοιτάξουμε στα μάτια αυτούς τους γονείς; Μπορούμε να τους πούμε πως η πατρίδα μας (όπως εκπροσωπείται από τους πολιτειακούς θεσμούς της) έκανε – και συνεχίζει να κάνει – τα πάντα για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να εξηγηθεί (όσο είναι δυνατό) το μέγα δραματικό γεγονός; Τι βλέπουν αυτά τα τρία χρόνια οι γονείς των παιδιών; Τι βλέπει όλη η Ελληνική κοινωνία; Σίγουρα όχι τον καθαρό ουρανό της απάντησης σε όλα τα οδυνηρά ερωτήματα που γέννησε η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Αντίθετα – βλέπει μισές απαντήσεις, υπεκφυγές, προσβλητικές συμπεριφορές σε βάρος βαθιά πονεμένων ανθρώπων που ζητούν να μάθουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια, κι όχι μια «βολική» εκδοχή της, μια αφήγηση που εξυπηρετεί ένα θλιβερό κατεστημένο ερμηνειών που καταλήγουν στο «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙΣ» του Διονύση Σαββόπουλου.

Υποχρέωση όλων μας και μέγιστη ευθύνη είναι η αναζήτηση του καθαρού ουρανού της πλήρους διαλεύκανσης του τρομερού συμβάντος. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ, ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. Αυτήν την αλήθεια χρωστούμε στην μνήμη των νεαρών παιδιών – των θυμάτων της τραγωδίας, αυτή την αλήθεια χρωστούμε στους συγγενείς τους, αυτή την αλήθεια χρωστούμε στον Ελληνικό λαό. Που πάνω απ’ όλα αγαπάει και προστατεύει τα παιδιά του. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά του μέλλοντος μας».

Ο Περιφερειάρχης καταλήγοντας στην ομιλία του και απευθυνόμενους στους συγγενείς των θυμάτων έφερε: Να ξέρετε ότι εσείς δίνετε κουράγιο σε μας και σε όλη την ελληνική κοινωνία και όχι εμείς σε σας. Έχετε βρει την δύναμη και για αυτό σας θαυμάζω»

Ακολούθησαν οι ομιλίες των συγγενών των θυμάτων και πιο συγκεκριμένα της κ. Μαρίας (γιαγιά Αθηνάς) Δημήτρη Μπουρνάζη και Δημήτρη Μπουρνάζη (ξαδέλφια), Χρ. Βλάχου, κ. Μήτσικα (πατέρα Ιφιγένειας) και του Δημήτρη Πλακιά.

Στο μνημόσυνο μεταξύ άλλων παρέστησαν οι Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας.