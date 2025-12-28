Τέμπη: Νέα μήνυση από τον Νίκο Πλακιά για υπερτιμολογήσεις στο “μπάζωμα”

Νέα μήνυση για την τραγωδία στα Tέμπη κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος.

Η καταγγελία υποβλήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων και αφορά υπερτιμολογήσεις σε πέντε υποέργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία σχετίζονταν με τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

«Ειδική αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπών ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασσόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου», γράφει.

